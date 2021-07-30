أسعار تذاكر حفل روبي في مدينة العلمين.. تصل إلى 2000 جنيه

تستعد الفنانة روبي لإحياء حفلا غنائيا يوم 6 أغسطس المقبل في مدينة العلمين الجديدة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز أسعار حفل روبي وفقا لما نشر على موقع Tickets Marche كالتالي.

تذاكر حفل روبي في مدينة العلمين

وجاءت أسعار تذاكر الحفل 500 جنيه لفئة البلاتينيوم، وبلغت أسعار تذاكر فئة VIP Standing 1000 جنيه، وفئة VIP Lounges بـ2000 جنيه.

شروط حضور حفل روبي

وحددت روبي شرط عدم السماح بالحضور أقل من 15 عاما، وتفتح أبواب الحفل في الخامسة مساء، ويبدأ الحفل في الثامنة مساء يوم 6 أغسطس.

يذكر أن روبي أثارت جدلا واسعا بسبب شروط حفلها الأول بالساحل الشمالي الذي أقيم يوم 16 يوليو الماضي ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك عقب نشرها عبر خاصية «الاستوري» بحسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، صورة لشروط حضوره، وكانت كالتالي: «الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية، كما يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء».

ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة روبي مع المنتج محمد رشيدي، على ميني ألبوم لصيف 2021، ويضم 5 أغاني يتم طرحهم على فترات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محمد رشيدي في بيان له، أنهما تعاونا في الألبوم مع عدد من أهم صناع الأغنية في الوطن العربي، منهم الشاعران مصطفى حسن وصابر كمال، والملحنون بلال سرور ومحمد حمزة ومحمد يحيى، والموزعون أحمد عادل وأمين نبيل وهاني يعقوب وأحمد ابراهيم.

ومن المقرر أن يتم طرح أول أغنية باسم «على سهوة» في شهر أغسطس المقبل، من إنتاج محمد رشيدي RPMUSIC، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل.