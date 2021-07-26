روبي تتعاقد مع محمد رشيدي على ميني ألبوم لصيف 2021

تعاقدت الفنانة روبي مع المنتج محمد رشيدي، على ميني ألبوم لصيف 2021، ويضم 5 أغاني يتم طرحهم على فترات خلال الفترة المقبلة.

روبي تطلق أغنية جديدة بعنوان على سهوة

وأوضح محمد رشيدي في بيان له، أنهما تعاونا في الألبوم مع عدد من أهم صناع الأغنية في الوطن العربي، فمن الشعراء مصطفى حسن وصابر كمال، والملحنين بلال سرور ومحمد حمزة ومحمد يحيى، والموزعين أحمد عادل وأمين نبيل وهاني يعقوب وأحمد ابراهيم.

ويتم طرح أول أغنيه باسم «على سهوة» في شهر أغسطس المقبل من إنتاج محمد رشيدي RPMUSIC، كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل.

يذكر أن أغنية روبي الأخيرة «قلبي بلاستيك»، حققت ملايين المشاهدات، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

روبي طرحت أغنية بعنوان قلبي بلاستيك

وتأتي أغنية روبي الجديدة قلبي بلاستيك، بعد النجاح الكبير، الذي حققته في أغنية حتة تانية، التي تجاوزت عدد مشاهداتها 85 مليون مشاهدة في شهرين.

أغنية روبي الجديدة قلبي بلاستيك، كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو، مكساج وماستر ماهر صلاح.

كلمات أغنية روبي الجديدة قلبي بلاستيك

مش هحب تاني أيوه تاني.. قلبي بلاستيك

اصلوا أناني آه آذاني وطلع فستك

خد فرحتي وحناني ودنيتي راح حب صاحبتي وطلع فستك

آه منك صنف خاين وبتاع حركات كل اللي اتخان معايا يعمل لايكات

ما هو خد فرحتي وحناني ودنيتي راح حب صاحبتي وطلع فستك

باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي

أغنيهالك إزاي معاها طبلة وناي

مع السلامة باي باي مش معايا في الجاي

أغنيهالك إزاي معاها طبلة وناي

آه يا أنا آه أنا هشتكي لباباه.. أنا روحت ليه ورا اللي بيتسلى ده بيتسلى

آه منك صنف خاين وبتاع حركات كل اللي اتخان معايا يعمل لايكات

ما هو خد فرحتي وحناني ودنيتي مش بس صاحبتي ده عرف شلة

باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي

أغنيهالك إزاي معاها طبلة وناي

مع السلامة باي باي مش معايا في الجاي

أغنيهالك إزاي معاها طبلة وناي

يذكر أنّ روبي انتهت من تسجيل أغاني ألبومها الجديد بشكل كامل، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، كما صورت أغنيتي «أنا لو زعلانة» و«حتة تانية» على طريقة الفيديو كليب مع المخرج مصطفى عامر.