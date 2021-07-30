أماكن عرض فيلم المغامرات Jungle Cruise بالسينمات

تعرض السينمات المصرية حاليًا فيلم المغامرات «Jungle Cruise»، وتدور أحداثه بحديقة الملاهي، عن قارب نهري صغير يقل مجموعة من المسافرين عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطيرة، وتتوالى الأحداث في إطار من المغامرات والتشويق.

فريق عمل فيلم Jungle Cruise

أبطال فيلم Jungle Cruise هم إيميلي بلانت، دواين جونسو، جيسي بليمونس، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، والمخرج جومي كوليت سيرا.

أماكن عرض فيلم Jungle Cruise

الفيلم يعرض في سينمات بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس المعادي، سينما آيماكس، سينما بوينت 90، مفضل سينما أركان، سينما أمريكانا بلازا، سينما سان ستيفانو مول، سينما أمير، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما سيتي ستارز، سينما بورتو كايرو، سينما جولدن ستارز، سينما مدينتي، سينما نايل سيتي، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما كايرو فيستفال، سينما جولف سيتي، سينما فوكس مول مصر.

يذكر أن السينمات المصرية تعرض عددا من الأفلام العربية والأجنبية المميزة مثل Snake Eyes وتدور أحداثه حول واحد من أبطال عالم «جي. آي. جو»، منذ بدايته ودخولة عشيرة أراشيكاجي بحثًا عن الطعام، إلى تدريبه ليصبح رجلًا ذا قدرات خاصة، وEscape Room الذي يتناول قصة ستة أشخاص وجودوا أنفسهم محبوسين في سلسلة أخرى من غرف الهروب، وسرعان ما يكتشفوا العديد من الأسرار.

وفيلم «العارف» الذي تدور أحداثه حول «يونس» الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، الذي تدور أحداثه حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، وذلك من خلال قصة المذيع خالد، ومشاكله الدائمة مع زوجته خبيرة العلاقات الزوجية ثريا.