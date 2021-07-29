موسم تزاوج الدلافين ينعش الرحلات البحرية بشواطئ الغردقة

التقط عدد من السائحين الأجانب صورا نادرة لتزاوج الدلافين تحت الماء بشواطئ مدينة الغردقة، تزامنا مع بدء موسم تزاوج الدلافين وظهور الدلافين في مجموعات أثناء عملية التزاوج، خلال رحلة غطس على متن مركب سياحى برفقة عدد من العاملين بمجال السياحة البحرية.

وقال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، إن عدد من السائحين الأجانب رصدوا ظهور مجموعات من الدلافين بشواطئ الغردقة أثناء قيامهم برحلة غطس وذلك خلال موسم تزاوج الدلافين وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يعد من عوامل الجذب السياحي ويساهم في تنشيط السياحة إلى شواطئ الغردقة، لافتا إلى إلى انتعاش حركة الرحلات البحرية تزامنا مع زيادة معدلات الطيران وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق.

من جانبه كشف الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، بأن ظهور الدلافين في مجموعات على شواطئ الغردقة َ تزامنا مع موسم تزاوج الدلافين الذي يبدأ في ذلك التوقيت من العام من شهر يونيو ويستمر حتى شهر أكتوبر حيث تظهر الدلافين في مجموعات إناث وذكور وعندما يبدأ التزاوج تنفصل الذكور وينضم كل ذكر إلى مجموعة من الإناث.

وأشار إلى أن أنواع الدلافين على مستوي العالم 40 نوعا منها حوالي 11 نوعا بالبحر الأحمر وينتشر منهم 6 أنواع هي الأكثر ظهورا، وأشهرها «الدوار وذو الزعانف الزجاجية»، الذى يوجد شمال البحر الأحمر.

ولفت إلى أن موسم تزاوج الدلافين وتكاثرها يختلف بعمر البلوغ الجنسيّ والنوع ومكان التواجد، فعلى سبيل المثال تصل إناث الدلافين إلى مرحلة البلوغ بين عمر 5-13 سنة، أمّا سنّ البلوغ عند الذكور فيتراوح ما بين 10-14 سنة، وتُعدّ الدلافين كائنات متعددة الأزواج، وعادةً ما يحدث تزواج بين الدلافين على مدار العام، ويرتفع معدّل التزاوج في بعض المناطق في فصليّ الربيع والخريف.

وأوضح في حديثه لـ«الوطن»، أن فترة حمل الأنثى تتراوح بين 9 و17 شهراً، فعلى سبيل المثال تصل فترة حمل أنثى الدولفين القاتل إلى 12 شهراً، أمّا فترة حمل أنثى دولفين أوراكا فتصل إلى 17 شهراً، وبعد ولادة الأنثى لصغيرها فإنّها تدفعه لسطح الماء بغرض التنفّس، وتتغذّى صغار الدلافين على لبن الأم لمدّة تصل إلى عامين.