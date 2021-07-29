السيطرة على حريق بمبنى مهجور دون إصابات في الغردقة

تمكن رجال الحماية المدنية بالغردقة اليوم الخميس من إخماد حريق شب بمبنى مهجور مازال تحت الإنشاء بمنطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطار بنشوب حريق كبير بمبنى مهجور تحت الإنشاء بمنطقة الكوثر بالغردقة، وتبين أن النيران التهمت الزراعات الموجودة بالمبنى وغطت سحب الدخان الكثيفة المنطقة.

وتم استدعاء سيارات الحماية المدنية وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وأنقذت العناية الإلهية المنطقة قبل امتداد النيران للعمارات السكنية المجاورة.

كان سكان منطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة، فوجئوا باشتعال النيران في مبنى مهجور تحت الإنشاء، وتم إخطار أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية للانتقال والسيطرة على الحريق.

وفي سياق آخر أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق «القصير - قفط»، جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزى لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارًا بحدوث تصادم بين سيارتين بالكيلو 90 طريق «القصير - قفط»، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف وتم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزى لتلقي العلاج اللازم وتراوحت الإصابات بين خفيفة ومتوسطة .