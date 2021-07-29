إنشاء مجمعين خدميين ومدرسة بدمنهور وأبو حمص ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تواصلت أعمال الإنشاء والتطوير داخل قرى محافظة البحيرة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بعد توسيع نطاق العمل ليشمل الكثير من القرى المحرومة من الخدمات حيث كانت المشروعات تنفذ داخل 6 قرى على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً، وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة هي مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشار إلى أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

وأكد المحافظ أنه يتابع كافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بواقع 8021 مشروعا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه بمراكز «دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون»، بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع.

وضمن المشروعات الجاري تنفيذها، تم متابعة أعمال شد خرسانة الدور الثاني علوي لمجمع خدمات قرية سنهور بمركز دمنهور، وكذا إنشاء مجمع خدمي متكامل بقرية جواد حسني ومدرسة بركات للتعليم الأساسي بكوم القناطر بأبو حمص.