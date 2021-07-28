خدمات طبية مجانية لـ 31162 مواطنا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ31162 مواطنًا، من خلال 29 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية في القري الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ قنا، أن القوافل التي تم تنفيذها نجحت في إجراء فحوصات معملية لـ1993 مواطنًا، وإصدار 171 قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين المستحقين، إضافة إلى تحويل 258 مواطنًا إلى المستشفيات العامة والمركزية لاستكمال العلاج، هذا بخلاف عقد ندوات تثقيفة صحية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأضاف «الداودي»، أن هذه القوافل الطبية المجانية تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية داخل مناطق إقامتهم، مؤكدًا استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بجميع مراكز المحافظة مع مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتستهدف مبادرة «حياة كريمة» تطوير 19 وحدة محلية قروية بـ88 قرية، تضم 492 نجعًا وعزبة وقرى توابع في 5 مراكز، بواقع 33 قرية بمركز أبوتشت، و9 بمركز فرشوط، و17 بمركز دشنا، و3 بمركز الوقف، و26 بمركز قوص.

واُختيرت هذه القرى وفقًا لعدد من الضوابط والشروط، مثل معدلات الفقر ونقص الخدمات، وسيتم تنفيذ مشروعات تنموية بتلك القرى والنجوع بما يسهم في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة تنعكس على كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لأهالى القرى المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030.