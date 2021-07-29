تحرير محضرين لطالبين تعديا على ملاحظ منعهما من الغش بكفر الشيخ

رصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، تعدي طالبين على ملاحظ بلجنة المدرسة الاعدادية للبنات القديمة، عقب تهديده لهما أثناء محاولتهما الغش، بالإضافة لتجاوزهما في حق زملائهما ، وتحرر محضر بالواقعة.

وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها ، وعلى جانب أخر عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 6 آلاف و345 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية أدوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتغيب عن آداء الامتحان 16طالب وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب99.8٪ موزعين على 86 لجنة في 12إدارة تعليمية بالمحافظة.

من جهة أخرى، قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، التهنئة للواء خالد العزب، لتوليه منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، معلنًا التعاون الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية لنشر الأمن والحفاظ على مكتسبات الوطن وتضافر الجهود ، لاستتباب الأمن والحد من وقوع الجريمة، وحسن معاملة المواطنين، كما أهدى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ درع المحافظة للواء خالد العزب، إضافة لشهادة تقدير، نظراً للجهود التي قام بها خلال فترة توليه منصب مدير أمن كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ التحية لكل قيادات ورجال وأعضاء هيئة الشرطة، لما يبذلونه من جهود كبيرة في حفظ الأمن، معلناً دعمه الكامل للأجهزة الأمنية لتحقيق العدل وإنفاذ القانون والحفاظ على أمن مصر والمصريين لاستكمال مسيرة الوطن نحو التنمية والتقدم والازدهار.