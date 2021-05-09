18 إجراء من تعليم كفر الشيخ استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، رسميا، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، التي من المقرر أن تبدأ يوم 5 يونيو المقبل، وتنتهي يوم 10 من الشهر ذاته، كما أكدت على اتباع كل الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة الطلاب، لكن كيف استعدت مديرية تعليم كفر الشيخ لامتحانات الشهادة الإعدادية؟

«الوطن»، تستعرض استعدادات مديرية تعليم كفر الشيخ لامتحانات الشهادة الإعدادية.

1- نبهت وكيل وزارة التربية والتعليم، على انتهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية مبكرا.

2- شددت على تنفيذ قرار رئيس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

3- ضرورة تعقييم كافة المدارس واللجان الامتحانية.

4- اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة للطلاب.

5- الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

6- توزيع مخصصات المديرية من أدوات الوقاية الشخصية.

7- توزيع كمامات ومطهرات على اللجان والطلاب.

8- تجهيز الكواشف الحرارية للكشف على الطلاب قبل وبعد الخروج من الامتحان.

9- توفير بوابات تعقييم إليكترونية بكافة المدارس.

10- الحرص على توفير لجان طبية داخل المدارس خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.

11- التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ لتأمين اللجان.

تجهيز غرف عمليات وتعقييم اللجان

12- تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالديوان وبالمديرية.

13- تجهيز غرف عمليات الفرعية بالإدارات، لمتابعة وتذليل أي عقبات.

14- تنظيم لجان الامتحانات ليكون بكل لجنة 14 طالبا حفاظا على صحتهم.

15- التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف لتأمين لجان الامتحانات طبياً.

16- مراجعة أدوات السلامة والحماية ووسائل الأمان داخل المدارس التي تُجرى بها امتحانات الشهادة الإعدادية.

17- التنبيه على مديري المدارس في كفر الشيخ بالتواجد داخل المدارس والتواصل حال وجود أي مشكلة.

18- تخصيص غرفة للعزل وذلك لعزل الطلاب حال الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا إلى حين نقلهم للمستشفى.