وزير التعليم: المجاميع مبهرة.. وتحويل محاضر الغش للنيابة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن الوزارة نجحت في تسيير الامتحانات، رغم تحديات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع اللجان الامتحانية بمختلف المحافظات معقمة ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وكشف «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، عن رصد الوزارة لنحو 222 حالة غش خلال امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن حالات الغش في الامتحانات، انخفضت كثيرا، بسبب الإجراءات المشددة التي تنفذها الوزارة، نتيجة جهود فريق مكافحة الغش داخل غرفة العمليات المركزية، موضحا أن جميع محاضر الغش جرى تحويلها إلى النيابة العامة، وأنه سيجري توقيع أقصى العقوبات، على الطلاب الذين تداولوا أسئلة الإمتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفي هذا السياق أكد الوزير أنه لا يمكن المساواة بين الطالب الغشاش والطالب المجتهد، منوها إلى أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات مستمرة إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري في عملية التصحيح.

بشرى لطلاب الثانوية العامة

وزف الدكتور طارق شوقي، في حوارة مع «الوطن»، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة، بشأن نتائج الإمتحانات، مؤكدا حصول أعداد كبيرة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية على الدرجات النهائية وأن مجاميع الطلاب مبهرة.

الامتحانات تعتمد على الفهم لا الحفظ

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، كان شوقي أكد، أن أسئلة إمتحانات الثانوية العامة تُظهر التميز بين جميع الطلاب، مشيرا إلى أن طلاب الثانوية العامة الدفعة الحالية جرى تدريبهم على شكل أسئلة الإمتحانات الجديدة على مدار 3 سنوات، وأن جميع أسئلة الإمتحانات اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.