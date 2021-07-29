الصحة: 148 مليون جرعة لقاح كورونا في الطريق لتطعيم 84 مليون مصري

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خريطة اللقاحات والمواد الخام للقاحات التي تستعد مصر لاستقبالها خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت الوزيرة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عن أنّ المواد الخام للقاح سينوفاك، تصل إلى مصر بداية من أغسطس المقبل، وحتى نهاية 2021، ما يكفى لتصنيع 70.2 مليون جرعة، فضلا عن توريد 20 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي.

وأضافت الوزيرة، أنّه من المنتظر وصول 20 مليون جرعة من لقاح «جونسون & جونسون»، و35.6 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، و2.4 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، ليصل إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية 2021 إلى 148.2 مليون جرعة، تكفي لتطعيم 83.7 مليون مواطن.

وشددت زايد، على أنّ الوزارة تواصلت مع منظمة يونسيف، وجرى الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة بقدرة تخزينية تصل إلى نحو 619 ألف جرعة، لحفظ جرعات لقاح فايزر المتوقع وصولها خلال أيام.