تطعيم كورونا في مصر.. الصحة تطمئن المسافرين للخارج

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن موقف تطعيم كورونا في مصر خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، موضحة أنّ إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات كورونا خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام، يصل إلى 148.2 مليون جرعة، ما يكفي لتطعيم 83.7 مليون مواطن، كما ناشدت وزيرة الصحة، المواطنين، لحجز لقاحات كورونا في مصر للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

تطعيم كورونا في مصر.. الحجز من خلال وزارة الصحة

وأضافت الوزيرة، خلال عرضها موقف تطعيم كورونا في مصر، أنّه فيما يتعلق بالمسافرين للخارج، جرى تجهيز 125 مكتبا موزعة على جميع محافظات الجمهورية بالتجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـQR code، لتقديم اللقاحات للمسافرين.

وأكدت وزيرة الصحة، أنّ حجز لقاح كورونا يتم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل، مشيرة إلى أنّ العمل جار لإتاحة اللقاحات المطلوبة، لأغراض السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الخليج.

وفي سياق متصل، طالبت الوزارة، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين والابتعاد عن المناطق المزدحمة حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن استقرار المنحنى الوبائي الخاص بأعداد مصابي الفيروس والوفيات، وأوضحت وزارة الصحة أنّ هذا الانخفاض سيستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، مناشدة المواطنين التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال الخط الساخن للوزارة، لتلقي الاستفسارات بشأن لقاح كورونا أو غيره فيما يتعلق بمستجدات الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا بجميع مستشفيات الوزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.