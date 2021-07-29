اعترافات صادمة لقاتل زوجته بالمحلة: «ذبحتها ووصلتها إلى المستشفى»

أدلى الزوج قاتل زوجته في منطقة الجمهورية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، باعترافات مثيرة، أمام نيابة ثان المحلة، بعدما تجرد من مشاعره الإنسانية، وذبح زوجته بأداة حادة "سكين"، وهرب بعد توصيلها إلى قسم الطوارىء بإحدي المستشفيات الخاصة بمنشية البكري، ليطالب أهالي القتيلة بالقصاص لدماء ابنتهم ضحية العنف الأسري.

ذبح زوجته وتركها في مستشفى خاص وهرب

وقال الزوج المتهم «م.ن.ت» 37 سنة، خلال تحقيقات النيابة العامة: «مراتي طعنتني في رجولتي وسبتني بكثرة اتهامها لي بخيانتها، وعدم القدرة علي تحمل مسئوليات الحياة والمعيشة بسبب ضيق الحال والظروف الإجتماعية في ظل أزمة وباء كورونا».

الشيطان تلاعب بي

وتابع الزوج المتهم: «الشيطان تلاعب بي، وزين لي الانتقام من زوجتي وأم اولادي بعدما شتمتني، واستخدمت سكين من المطبخ وذبحتها من رقبتها بنحر الجزء السفلي للعنق، وطعنتها عده مرات حتى لفظت أنفاسها أمام عيني، وهربت بسبب صدمتي عقب تركها بإحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة منشية البكري، وربنا يسامحني على جريمتي ومش عارف مصير أولادي إيه، ودمرت حياتي وبيتي بإيدي، ولكن مراتي سبب جعل حياتي جحيم بسبب كثرة المشاكل».

حبس المتهم بذبح زوجته في المحلة

وأصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان المحلة، بتجديد حبس الزوج المتهم بقتل زوجته باستخدام سكين بسبب خلافات أسرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحين سماع أقوال الشهود من الجيران وأفراد أسرة الزوجة الضحية.

وكانت منطقة الجمهورية شهدت تجرد عاطل في العقد الرابع من عمره من كافة المشاعر الإنسانية، بعدما أقدم علي قتل زوجته وطعنها باستخدام أداة حادة نتيجة خلافات أسرية، كما تم نقل الزوجة إلى مستشفى طنطا الجامعي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد وصولها.

وكان اللواء أسامة شلبي، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد محمد فتحي، مأمور قسم ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بطعن عاطل زوجته بسكين استقرت فى الرقبة.

مشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي

وأفادت التحريات الأمنية التي باشرها الرائد احمد عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، بنشوب مشاجرة كلامية بين المجني عليها وزوجها، بسبب خلافات على المصاريف اليومية للمنزل، وتصاعدت أحداثها إلى تشابك بالأيدي، ليسدد الزوج طعنة بسلاح أبيض إلى رقبة زوجته.

وكشف شهود العيان عن سماعهم أصوات استغاثة من شقة المتهم، فاتجهوا إلى مكان الشقة وتم فتح الباب، وحاولوا فض المشاجرة بينهما، إلا أن الزوج أخرج سلاح ابيض من طيات ملابسه "سكين" وسدد طعنة في رقبة زوجته.