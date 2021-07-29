من «مسعود» لـ«النحاس».. طيور مصرية مهاجرة لمعت خارج حدود الوطن

مصريو الأصل، هاجروا رفقة عائلاتهم إلى بلدان مختلفة صغارا، ومع الوقت والموهبة والعمل الدءوب، لمعت أسماءهم خارج حدود الوطن، وحققوا إنجازات عالمية واسعة سواء في الفن أو الرياضة، أو غيرها من المجالات الأخرى، ما جعلهم محل إشادات عالمية، حيث كان أولمبياد طوكيو 2020 آخر الفعاليات التي شهدت إنجازات الطيور المهاجرة المصرية.

شادي النحاس «مصري الأصل» يلمع في «طوكيو 2020»

شادي النحاس، مصري الأصل وصاحب الجنسية الكندية، تأهل لدور الـ16 في منافسات الجودو بأولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه على الإماراتي إيفان ريمارينكو، الذي يمثل دبي منذ العام الماضي، بعدما تجنيسه للمشاركة في المنافسات الكبرى.

انتقل النحاس إلى كندا مع أسرته منذ صغره، مع نجل عمه يوسف، حيث كان والده بطل أفريقيا في الجودو 5 مرات، قبل أن يبدأ الأول اللعبة، بعدما تابع أبناء عمه وهم يتدربون لاستكمال مسيرة والدهم، لكنه أصبح لاعبًا مثلهم وتفوق عليهم.

بدأ البطل مرحلة جديدة في حياته كلاعب جودو حقيقي، وحصل على الجنسية الكندية، ومثّل كندا في عدة منافسات، ونجح في حصد العديد من البطولات المحلية، ليحظى بإعجاب مسؤولي اللعبة في كندا.

رامي شعبان

لم يكن النحاس، أول المصريين المهاجرين البارزين بالخارج، حيث سبقه أيضا رامي شعبان، حارس مرمي فريق أرسنال الإنجليزي السابق، الذي انتقلت أسرته إلى السويد في وقت سابق، وانضم لصفوف أنديتها، وكان فيما سبق لاعبا في قطاع الناشئين بنادي الزمالك المصري.

وشارك شعبان مع السويد في العديد من البطولات العالمية، منها كحارس مرمى في كأس العالم 2006، حيث حصد بطولتي الدوري وكأس السويد عام 2002، ثم مع أرسنال بكاس إنجلترا، وفي الدوري اﻹنجليزي في الموسم اللاحق، وحصد لقب أفضل حارس مرمى سويدي في عام 2006.

رامي مالك

ومن الرياضة إلى الفن، سطع نجم الممثل رامي مالك، صاحب الأصول المصرية في أمريكا، ولمع بشدة عالميا وعربيا، بعد فوزه بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم Bohemian Rhapsody قبل عامين.

وسبق وترشح الممثل الأمريكي مصري الأصل لجائزة «جولدن جلوب» في عام 2020؛ كأفضل ممثل درامي، لدوره المميز في مسلسل «مستر روبوت».

رامي يوسف

وفي العام السابق أيضا، برز رامي يوسف، الممثل الأمريكي ومصري الأصل في الخارج بعد حصده جائزة «جولدن جلوب» لعام 2020، كأفضل ممثل بمسلسل تليفزيوني، عن دوره في مسلسل «رامي» الذي يحمل اسمه، وجسد فيه شخصيته كشاب مسلم يعيش في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ويحاول تحقيق التوازن بحياته.

مينا مسعود

وسطع نجم الفنان مينا مسعود، الممثل والمغني كندي الجنسية صاحب الأصول المصرية، حيث اشتهر بدور البطولة في فيلم «علاء الدين» عام 2019، والذي أنتجته شركة «ديزني» وحقق نجاحا ضخما، واختير لتمثيل مصر في مبادرة «تحدث المصرية».