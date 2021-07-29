«اتحاد اليد» عن حظوظ المنتخب في أولمبياد طوكيو: أملنا نوصل دور الثمانية

أعرب محمود العدل عضو مجلس اتحاد كرة اليد المصري، ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، عن سعادته البالغة بفوز منتخب مصر الأولمبي لليد، على اليابان، واحتلاله المركز الثالث في المجموعة، ضمن أولمبياد طوكيو 2020، التي تُقام في اليابان: «إحنا أملنا إننا نوصل لدور الثمانية»، موضحًا أنه تتبقى مباراتان لمنتخب مصر من أجل الصعود، أمام السويد ثم البحرين.

وأضاف «العدل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»: «نتمنى نفوز بالمباراتين، عشان نلعب مع الثالث في المجموعات الأخرى، المجموعة الأخرى فيها فرنسا وإسبانيا وألمانيا والنرويج»، متمنيا مقابلة النرويج أو ألمانيا كونهما أقل صعوبة من فرنسا وإسبانيا: «نتمنى التوفيق من عند ربنا، وأنا متفائل بصراحة».

وتابع: «أنا كنت متفائل أكثر من اللازم في مباراة الدنمارك، لكن لو شوفنا المباراة في الشوط الأول خرجت الفرقة بتاعتنا متميزة وكسبانة، لكن الشوط الثاني يمكن المدرب بتاعنا مش عاوز اللاعيبة تبذل أقصى جهد عشان يبقوا جاهزين لدور الـ8».

وأضاف: «البطولة دي جت في ظروف استثنائية، كانت البطولة دي اتأجلت من السنة اللي فاتت للسنة دي، ومع ذلك لما جينا نبدأ كانت كورونا نشطت في اليابان، وكان فيه مظاهرات كبيرة في اليابان لإلغاء البطولة خوفًا على مواطني اليابان والضيوف اللي جايين، رئيس الوزراء هناك أعلن حالة الطوارئ في طوكيو قبل البطولة بشهر، بس الحمد لله البعثة بتاعتنا كويسة وكله تمام».