كشف أحد معلمي مادة الإنجليزي، نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية أدبي للثانوية العامة 2021، والذي عُقد اليوم ورقياً بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وأكّد عدد من الطلاب أنَّ الامتحان جاء في مستوى أصعب بكثير من الامتحان الذي عقد لطلاب الشعبة العلمية، موضحين أنَّ أسئلة القطعة غير مباشرة وتعتمد على الاستنتاج للإجابة الصحيحة.

وترصد «الوطن» في الصور التالية نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية أدبي للثانوية العامة 2021:

وقال إسلام أيمن، الطالب بالصف الثالث الثانوي، إنَّ إجابة امتحان اللغة الإنجليزية أدبي للثانوية العامة 2021 تحتاج إلى وقت طويل، موضحاً أنَّ الأسئلة جاءت غير مباشرة في القطعتين واشتملت على كلمات غير مألوفة، مؤكّداً أنَّ أسئلة الكلمات والقواعد جاءت غير مباشرة.

تعرف على نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية أدبي للثانوية العامة 2021

وأضاف «أيمن» لـ«الوطن»، أنَّ امتحان اللغة الإنجليزية أدبي للثانوية العامة 2021 اعتمد على الفهم وجاء في مستوى أصعب من امتحان طلاب الشعبة العلمية، موضحاً أنَّ الوقت لم يكن كافياً للإجابة على الأسئلة بشكل جيد ومراجعتها.

من جهته، أكّد الطالب إبراهيم محمد، والذي أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرين بنين بمحافظة الجيزة، أنَّ إجابة امتحان اللغة الإنجليزية أدبي للثانوية العامة 2021 جاءت متشابهة في غالبية الاختيارات وهو ما يحتاج إلى وقت طويل لفهم الأسئلة بشكل جيد، موضحاً أنَّ أسئلة القطعتين في الامتحان اعتمدت على الاستنتاج في الإجابة عليها.

إجابة امتحان اللغة الإنجليزية أدبي للثانوية العامة 2021 تحتاج إلى وقت طويل

وأضاف الطالب «محمد»، أنَّ أسئلة الترجمة والقواعد في امتحان اللغة الإنجليزية أدبي للثانوية العامة 2021 جاءت غير مباشرة وتشتمل على عدد من الكلمات غير المألوفة، لافتاً إلى أنَّ اللجنة الامتحانية طبقت الإجراءات الاحترازية بشكل جيد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنَّ طلاب الشعبة الأدبية انتهوا من امتحانات الثانوية العامة 2021 اليوم والتي عقدت بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.