بـ«سماعة بلوتوث وتابلت مهكر».. 3 حالات غش في امتحان إنجليزي الثانوية

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد خلال امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي» لطلاب الشعبة الأدبية، في امتحانات الثانوية العامة 2021، 3 حالات غش، منها واحدة نشر، و2 «غش»، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وبياناتهم كما يلي:

- ضبط الطالب «م. ا. ع» بإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة بهاتف محمول، بتهمة تصوير ونشر الامتحان عبر شبكة الإنترنت.

- ضبط الطالبة «ا. م. ا» بإدارة رشيد في محافظة البحيرة بسماعة بلوتوث، بتهمة محاولة الغش.

- ضبط الطالب «م. ح. ا» بإدارة أوسيم في محافظة الجيزة بتابلت مهكر، بتهمة محاولة الغش.

وجرى تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 سارت بصورة منضبطة ومنظمة منذ بدايتها في 10 يوليو الماضي، وجميع محاضر الغش يتم تحويلها للنيابة العامة، موضحا أنّ جميع اللجان الامتحانية معقّمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح الطلاب والقائمين على الامتحانات.