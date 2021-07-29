أميرة سيد مكاوي: كنت أقرأ لوالدي وسأطرح كتاب عنه قريبا

حلت الكاتبة أميرة سيد مكاوي، ضيفة على الإعلامية ياسمين نور الدين في برنامج جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا، للحديث عن أعمالها الروائية، والحياة في منزل والدها الراحل.

وقالت أميرة سيد مكاوي، إنها فخورة وسعيد وممتنة بأنها ابنة المغني والموسيقي الراحل سيد مكاوي، الذي يتمتع بشعبية وحب كبير من قبل الجمهور في كل مكان.

وأوضحت أميرة سيد مكاوي، أنها لم تعاني بشكل كبير من فكرة أنها أحد أبناء المشاهير، لكن حينما يعلم أي شخص هويتها، ترتسم على وجهة ابتسامة تسعدها، وتتلقى محبة إضافية بدون أي مجهود.

وتحدثت أميرة في «جروب الماميز»، عن الحياة في منزل سيد مكاوي، ووالدتها التي كانت فنانة تشكيلية تحب القراءة بنهم والرسم، وكانت العنصر الحازم في المنزل في مقابل حنية الوالد المفرطة.

ووصفت أميرة مكاوي، منزل والدها بأنه كان مختلف مليئ بالثقافة وحب القراءة والموسيقى، ويتردد عليه أصدقاء والدها من مختلف المجالات الفنية والثقافية والحرفية أيضا، وكانت تجلس معهم، وتتعلم العديد من الأمور الحياتية المختلفة.

وأشارت أميرة سيد مكاوي، إلى أن والدها كان يعرف ملامحها، وقادر على وصفها دون أن يراها لدرجة جعلتها تشكك في عدم قدرته على الرؤية، وهي في سن صغيرة.

وأعلنت أميرة مكاوي عبر جروب الماميز، أنها بصدد كتابة رواية أخرى، وجمع المقالات التي كانت تكتبها عن والدها، وإضافة بعض التفاصيل عليها، لطرحها في كتاب قريبا.

وكشفت أميرة سيد مكاوي، أن مهنة الكتابة منحت لها عن طريق حب القراءة التي اعتادت عليها منذ صغرها، لأن والدها كان محب للقراءة، وكان يطلب منها قراءة كتب كبيرة له وهي في سن صغيرة.

يشار إلى أن سيد مكاوي (8 مايو 1928- 21 إبريل 1997)، ملحن ومطرب مصري، يلقب بشيخ الملحنين.