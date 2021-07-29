تجديد حبس الزوجين المتهمين بقتل مضيفة بملهى ليلي: حولا جسدها لأشلاء

قررت النيابة العامة، اليوم، تجديد حبس الزوجين المتهمين بقتل فتاة وتقطيع جثتها ثلاثة أجزاء، وإلقائها بطريق الواحات البحرية في الجيزة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، كشفت لغز العثور على جثة فتاة دون رأس، ومقسومة لنصفين داخل حقيقة سفر بطريق الواحات البحرية في الجيزة.

وتبين أن الضحية تعمل مضيفة في ملهى ليلي بالعجوزة، وأن وراء الواقعة صديقتها بالملهى اليلي، وزوجها، وحاول الأخير إقامة علاقة معها كرهًا، بتحريض من زوجته، التي كان دورها تصوير المجني عليها، لـ«كسر عينها» بسبب خلافات بينهما في العمل، لكن الضحية قاومت الاغتصاب حتى الموت.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر، بالعثور على أشلاء آدمية داخل حقيبة سفر بطريق الواحات البحرية، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لفتاة بدون رأس وجسدها مُقسم لنصفين.

وبمجرد المعاينة، بدأ فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، في وضع خطة بحث وتحرٍ، استهدفت فحص بلاغات التغيب وتفريغ الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة، ومناقشة رواد المكان للوصول إلى أي معلومات تقود فريق البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبعد مرور قرابة 6 أيام، توصلت المباحث من خلال فحص الكاميرات وبلاغات التغيب، إلى تحديد هوية المجني عليها، وتبين من تفريغ الكاميرات أن هناك شاب وفتاة وراء إلقاء الجثة وأنهما مشتبه فيهما بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وتتبع ومراجعة الكاميرات، تبين أن الضحية مضيفة في ملهى ليلي بالعجوزة، وأن صديقتها وزوجها وراء الواقعة، وأنهما تخلصا منها بعد أن فشل الزوج- المتهم الثاني- في اغتصابها، عقب استدراج زوجته لها إلى شقتها، بحجة إقامة قضاء سهرة حمراء، وفوجئت الضحية بمحاولة المتهم التعدي عليها جنسيا، بإيعاز من زوجته، انتقاما منها بسبب خلافات العمل بينهما داخل الملهى الليلي بالعجوزة، حيث خنقها الزوج بعد مقاومة الاغتصاب بشدة، وبعد ذلك استعان بزوجته وتخلصا من الجثة، وقاما بقطع الرقبة وباقي أجزاء الجسد بالساطور والخنجر، وأرشدا عن باقي أشلاء الجثة بعد أن ألقاها داخل محول كهرباء مفتوح، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.