«حواجز البيطاش».. أمل الغواصين الأخير لانتشال جثة «شهيد الشهامة»

أكد الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، استمرار البحث عن جثة الشاب «محمد مصطفى أحمد»، الذي يبلغ من العمر 17 سنة، الغارق منذ 11 يوما، والمعروف إعلامياً بـ«شهيد الشهامة»، لافتا إلى أن محاولات البحث باءت بالفشل حتى الآن، أحدثها محاولات البحث عنه في شاطئ النخيل أمس، بواسطة عشر غواصين من غواصين الخير دون جدوى.

وأضاف «المالحي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم البحث خلال الأيام الماضية فى المكان الذى غرق فيه غريق قرية بيانكى 480 ثم تم الاتجاه إلى شاطىء النخيل وتم البحث فى السبح والحواجز ولم يتم العثور عليه.

صلاة الغائب في حال عدم العثور على جثة شهيد الشهامة

وأكد أنه تم الاتفاق على البحث عنه في الحواجز المواجهة لنادى القوات المسلحة بالبيطاش، فيما تم الإتفاق على أنه إذا لم يظهر اليوم سوف يتم الصلاة عليه صلاة الغائب غدا بعد صلاة الجمعة.

قصة شهيد الشهامة

وتعود الواقعة إلى فجر يوم 18 يوليو، وبالتحديد فى قرية بيانكى 450 بالقرب من نادى الشرطة بالعجمى غرب الإسكندرية، كان الشاب محمد مصطفى أحمد، الذي يبلغ من العمر 17 سنة، يتواجد في ذلك المكان لظروف عمل في تلك المنطقة، قبل أن يرى شخصين يغرقان فاتجه ناحيتهم أملا في إنقاذهما على الرغم من عدم إجادته السباحة، ليلقى مصرعه فيما لم يشعر به أحد سوى بعد 8 أيام من غرقه، لتبدأ قصته في الإنتشار على مواقع التواصل الاجتماعي ويتم تلقيبه ب«شهيد الشهامة».

مناشدات الأم من أجل انتشال جثمان شهيد الشهامة

بمجرد أن بدأت قصته تظهر وتم إبلاغ غواصين الخير، تحرك عدد منهم في اليوم الثامن من غرق الشاب، إلا أنه تم منعهم لعدم وجود بلاغ بغرق الشاب، وفي ذات الوقت بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تداول مقطع فيديو لوالدة الشاب الغريق الذي لقبوه بمسمى «شهيد الشهامة»، حيث طالبت الأم المكلومة بالبحث عن ابنها أملا في انتشال جثته ودفنه حتى ترتاح روحه وروحها وتعرف مكانه لزيارته، قائلة: «هاتوا لي جثة ابني عشان ادفنه».

غواصين الخير يبحثون عن شهيد الشهامة

وشجعت مناشدة الأم مجموعة من غواصين الخير من أجل البحث عنه، فبحسب الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، تم توجيه 3 عربات تحمل 12 فردا من غواصين خير إلى شاطئ النخيل، من أجل البحث عن جثمان الشاب محمد مصطفى أحمد، الذي يبلغ من العمر 17 سنة.