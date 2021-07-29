318 مليون جنيه استثمارات خطة 2021/ 2022 بشمال سيناء

كشف محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، عن أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2021/ 2022، بلغت 318 مليون جنيه، بخلاف الاعتمادات المركزية، مشيراً إلى توزيعها على مجالس المدن، لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة.

وأعلن محافظ شمال سيناء، خلال اجتماع مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية، اليوم الخميس، بحضور أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات المركزية ومديري مديريات الخدمات والمرافق بالمحافظة، بالإضافة إلى محمد السيد، مدير عام الشئون المالية، وصبحية أبو الفتوح، وكيل الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، أنه يتم عرض ملامح الخطة للعام الجديد، لبدء تنفيذها، والانتهاء منها في المواعيد المحددة.

وشدد المحافظ على اعتماد العقود مع الجهات المنفذة، من مركز الوثائق المؤمنة، ويجري التركيز على مشروعات خدمة المواطنين، بالتنسيق مع نواب كل دائرة، كما أوضح أن الاعتمادات المركزية تدخل أيضاً تحت إشراف ومتابعة المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المنقضي 2020/ 2021 بنسبة 100%.

ومن جانبه، أوضح أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أنه تم اعتماد الخطة الجديدة، بخلاف الخطط في الأعوام السابقة، حيث تم احتسابها على أساس نصيب الفرد من الخدمات على مستوى المحافظة، وفقاً لعدد سكان كل مركز.

وأشار السكرتير العام إلى ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع، والإشراف الدقيق على جميع المراحل، ومطابقة المواصفات الفنية، ومتابعة التنفيذ أولاً بأول.

وقالت صبحية أبو الفتوح، وكيل الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، إنه تم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، بواقع 122 مليون و136 ألف جنيه للديوان العام، و60 مليون و500 ألف جنيه لمركز ومدينة العريش، و42 مليون جنيه لمركز ومدينة بئر العبد، و32 مليون و500 ألف جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، و21 مليون و366 ألف جنيه لمركز ومدينة رفح، و22 مليون و6 آلاف جنيه لمركز ومدينة الحسنة، إضافة إلى 17 مليون و492 ألف جنيه لمركز ومدينة نخل، مشيرةً إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الماضية بلغت 100%.