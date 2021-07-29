6 ملايين جنيه لحل مشكلة ضعف مياه الشرب بغرب المنيا

أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، أنه يجري حالياً مد وتدعيم خط مياه لمسافة 4 كيلومترات، بتكلفة تقديرية 6 ملايين و970 ألف جنيه، لمنطقة حي غرب مدينة المنيا، لحل مشكلة ضعف وانقطاع المياه.

وأضاف «الشهاوي»، في تصريحات له اليوم الخميس، أن خط المياه الذي يتم مده بقطر 10 بوصة، ضمن خطط الشركة لوضع حلول عاجلة للمناطق الساخنة داخل المحافظة، وذلك ضمن تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، لافتاً إلى أن هذا الخط يخدم منطقة «النقابات، وعزب المصاص القديمة والجديدة، وشاهين وبدوي، والخشابة»، مؤكداً على استمرار أعمال التطوير من أجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوي.

وقال محافظ المنيا، في تصريحات سابقة، إن أعمال المد والتدعيم، تأتي في إطار إيجاد حلول جذرية سريعة لمشكلة ضعف وانقطاع المياه بحي غرب مدينة المنيا، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل عاجل وفوري، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومعاناتهم.

وأكد المحافظ أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية والإصلاح بالمحافظة، ومنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية.

واتخذ محافظ المنيا عدداً من الإجراءات، خلال اجتماع موسع عقده مؤخراً، لوضع حلول عاجلة لمشكلة ضعف وانقطاع المياه، وذلك عقب جولة تفقدية أجراها بحي غرب مدينة المنيا، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين، من ضعف وانقطاع مياه الشرب بالمنطقة.