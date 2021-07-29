«حالة اكتئاب».. رامي صبري يستعد لطرح دويتو يجمعه بشقيقه الراحل كريم

أعلن الفنان رامي صبري، إطلاق أغنية جديدة بعنوان «حالة اكتئاب»، ستجمعه بشقيقه الراحل كريم صبري، الذي رحل عن دنيانا قبل أيام.

الأغنية من إنتاج رامي صبري، وهي إحدى أغنيات كريم صبري، التي كان يعمل عليها ولم تخرج للنور قبل وفاته.

وكان الفنان رامي صبري، شارك في إحياء حفل زفاف حمدي فتحي، نجم النادي الأهلي، الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، منذ أيام، وذلك في أول ظهور فني له عقب وفاة شقيقه كريم صبري.

أغنية حالة اكتئاب ضمن أغنيات كريم صبري

وأعلن الفنان رامي صبري، عودته لاستئناف نشاطه الفني، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «إن شاء الله هرجع اشتغل تاني من أول أغسطس 2021، وآسف جدًا على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية، لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد، اللهم أمين».

واختتم رامي صبري، كلماته لإعلان عودته لإحياء الحفلات والأفراح مجددا، بقوله: «الزعل جوة القلب والحياة هتمشي».

يذكر أنّ الفنان الراحل كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، كان يعمل في مجال الفن، وهو من مواليد 1988، ودرس بمعهد الفنون المسرحية، وقدم عددا من الأغنيات منها أغنية وطنية عام 2011 بعنوان مصري أصلي، وأغنية أخرى بعنوان مش مجرد نيل من ألحانه، فضلًا عن أغنية رومانسية بعنوان من يوم فراقنا، وقبل رحيله كان يعمل على الانتهاء من ألبوم غنائي جديد تمهيدًا لطرحه.