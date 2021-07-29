جامعة بنها تعلن أسماء الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية

أعلن مجلس جامعة بنها في اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، اليوم الخميس، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والعلمية المختلفة.

وقال رئيس الجامعة إن تقارير المحكمين لجوائز الجامعة أسفرت عن فوز الدكتورة سهير نجم، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا، بجائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الأساسية، والدكتور فهمي بنداري، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا، بجائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.

كما فاز الدكتور عبدالله زلطة، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب، بجائزة الجامعة التقديرية في مجال حقوق الإنسان، والدكتور أحمد عبد الحافظ، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري بمشتهر، بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال علوم الحياة.

وفازت الدكتورة رحاب عبد الحميد، المدرس بكلية التربية، بجائزة الجامعة للرسائل العلمية، الدكتوراه، في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية، والدكتورة أسماء خالد، المدرس بكلية التمريض، بجائزة الجامعة للرسائل العلمية، الدكتوراه، في مجال علوم الحياة، كما فازت الدكتورة ولاء شعلان، المدرس بكلية العلوم، بجائزة الجامعة للرسائل العلمية، الدكتوراه، في مجال العلوم الأساسية.

كما فازت الدكتورة سلوى عبد الباسط، المدرس المساعد بكلية التربية، بجائزة الجامعة للرسائل العلمية، الماجستير، في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية، وفازت الدكتورة آيات عبد الرازق، مدرس مساعد بكلية التمريض، والدكتور مدحت صالح، مدرس مساعد بكلية الزراعة بمشتهر، بجائزة الجامعة للرسائل العلمية، الماجستير، مناصفةً، في مجال علوم الحياة، كما فاز الدكتور محمد عقيل، المدرس المساعد بكلية الهندسة ببنها، بجائزة الجامعة للرسائل العلمية، الماجستير، في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.

وقدم «الجيزاوي» التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مشيراً إلى أن الفائزين حرصوا على إثراء العملية الأكاديمية والعلمية، وتم اختيارهم وفقاً لتقارير لجنة المحكمين، وطبقاً لقواعد لائحة الجوائز المعتمدة بالجامعة.