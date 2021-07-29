جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بالقليوبية الدور الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 بمحافظة القليوبية، والذي من المقرر أن تنطلق الامتحانات به فى 11 أغسطس المقبل، حتى الثلاثاء 17 أغسطس من نفس الشهر.

إعلان الجدول التفصيلي للدور الثاني للشهادة الإعدادية

وتضمن جدول الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 القليوبية التالي:

- 11 أغسطس: امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

- 12 أغسطس: مادة العلوم.

- 14 أغسطس: مادة اللغة الأجنبية الأولى «اللغة الإنجليزية».

- 15 أغسطس: مادة الهندسة.

- 16 أغسطس: مادة الجبر والإحصاء.

- 17 أغسطس: مادة الدراسات.

الامتحان التكميلي للإعدادية الدور الثاني 2021 القليوبية 17 أغسطس

ويؤدي الطلاب الامتحان التكميلي الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 القليوبية في نفس وقت امتحان الدور الثاني وتحسب لهم الدرجات كاملة.

الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول بالإعدادية الدور الثاني 3 أغسطس

فيما يجري امتحان طلاب الشهادة الإعدادية 2021 الذين لم يجتازوا امتحان الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 3 أغسطس المقبل بمعرفة الإدارة بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول «ورقة امتحانية مجمعة للمواد الأساسية»، على أن تسلم النتيجة للجنة النظام والمراقبة، ويجرى امتحان الطالب في المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع بمعرفة الإدارة والمدرسة وتسليمها للجنة النظام والمراقبة.

امتحانات الدور الثاني بالقليوبية 7 أغسطس

في سياق متصل، اعتمدت محافظ القليوبية مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2020 –2021 لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية 2021»، والتي من المقرر أن تجري في الفترة من 7 أغسطس حتى 18 أغسطس المقبل.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للنقل لكل المراحل بالقليوبية

وكشفت مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور ياسر محمود عن موعد امتحانات الدور الثاني لكافة المراحل والصفوف يوم 4 أغسطس المقبل كالتالي:

الصف الرابع الابتدائي عام وتعليم مجتمعي وصم ومكفوفين وتجريبي من 7 إلى 10 أغسطس المقبل لمدة 4 أيام.

الصف الخامس الابتدائي من 7 إلى 10 أغسطس المقبل لمدة 4 أيام.

الصف السادس الابتدائي من 7 إلى 10 أغسطس المقبل لمدة 4 أيام.

النقل الأول الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين والنقل الثاني الإعدادي من 7 إلى 10 أغسطس لمدة 4 أيام.

النقل الإعدادي المهني من 14 إلى 18 أغسطس لمدة 5 أيام.

النقل الثانوي الفني للصم من 7 أغسطس إلى 14 أغسطس لمدة 7 أيام.

النقل بمدارس الخط العربي من 7 أغسطس إلى 17 أغسطس لمدة 10 أيام.