الأحد.. صرف معاشات أكثر من 10 ملايين مواطن وإتاحة المحفظة الإلكترونية

تبدأ البنوك ومكاتب البريد في صرف المعاشات لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بدءا من بعد غد الأحد الموافق 1 أغسطس2021، حيث حولت الهيئة القومية للتأمينات جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، الأسبوع الماضى، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة «فوري».

تيسير صرف المعاشات من خلال محافظ الهاتف المحمول

إتاحة وتيسير صرف المعاشات من خلال محافظ الهاتف المحمول، بدايةً من الأحد المقبل، تزامنًا مع صرف معاشات أغسطس من البنوك ومكاتب البريد، وذلك بناء على التعاون مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصري (فودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، ووي»، لإتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية، حيث يمكن لصاحب المعاش المستخدم للمحفظة الإلكترونية، سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع

من يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع الصرف من أي ماكينة صراف آلي

وأكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن» أنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، لافتًا إلى أنه من يحمل بطاقات الصراف الآلي، يستطيع الصرف من أي ماكينة صراف آلي، أو من خلال مكاتب البريد في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد.

وأوضح المصدر أنه يتم العمل على «تفعيل كارت ميزة» بدلا من «بطاقات صرف المعاشات» بحيث يمكن صاحب المعاش من إجراء عملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش من خلال «تفعيل كارت ميزة» الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، مشيرة إلى تحويل أكثر من 3 ملايين و900 ألف «بطاقة صرف معاش» إلى «كارت ميزة» حتى الشهر الماضي.