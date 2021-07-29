 الكشف الطبي مجاناً على 1245 مواطناً في «كفر شحاتة» بدمياط

واصلت مديرية الصحة والسكان بمحافظة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعامل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، أنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية «كفر شحاتة»، بدائرة مركز كفر سعد، على مدار يومين، حيث بدأت أمس الأربعاء واختتمت أعمالها اليوم الخميس، تردد عليها 1248 مواطناً تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، إذ تم تحويل عدد 28 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 4 حالات، بالإضافة إلى إجراء 560 تحليلاً معملياً، وفحص 35 حالة بالأشعة، و30 حالة أخرى بإجراء السونار.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن هذه القوافل الطبية تأتي استكمالًا لسلسلة القوافل التي يتم تنفيذها تباعاً بمختلف مناطق المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق، وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتتضمن القوافل عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف على المواطنين بالمجان، بالإضافة إلى معمل، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى وحدتين للأشعة والسونار، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يجري تنفيذ هذه القوافل وسط إجراءات وقائية واحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.