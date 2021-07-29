إصابة 17 شخصاً بأعيرة «خرطوش» في مشاجرة بسوهاج

أصيب 17 شخصا بأعيرة ورش خرطوش، في مشاجرة وقعت قبل قليل، بين عائلتي «أبو هريدي» و«المحاط»، بدائرة مركز المنشاه، جنوب محافظة سوهاج، وتمكنت الشرطة من السيطرة على الطرفين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، وتبين أن سبب المشاجرة يرجع إلى خلافات سابقة بين العائلتين.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بلاغاً بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بمدينة المنشاه، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان المشاجرة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الاشتباكات، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بين الطرفين.

وعززت قوات الشرطة من تواجدها في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات، وانتقل إلى مكان الواقعة قيادات مديرية أمن سوهاج، وقيادات قطاع الجنوب، وجرى تحويل عدد من المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، نظراً لخطورة إصاباتهم.