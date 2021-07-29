بشير الديك عن مسلسل أحمد زكي: «قطعت الورق ورميته»

أكد الكاتب الكبير بشير الديك، أنّ مشروع مسلسل الفنان أحمد زكي، توقف لأجلٍ غير مسمي، بعد رفض أسرته تحويل حياته إلى عملٍ درامي.

وقال بشير الديك، لـ«الوطن»، إنه بدأ في كتابة معالجة المسلسل وكذلك الحلقتين الأولى والثانية، إلا أنّ توقف عنه بشكلٍ نهائي بعد موقف أسرة أحمد زكي، مؤكدًا «قطعت الورق ورميته خلاص».

بشير الديك يتحدث عن مسلسل أحمد زكي

وكان بشير الديك، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه تعاون مع الفنان أحمد زكي كثيرًا، ويُدرك جيدًا محطاته المختلفة سواء على المستويين الفني أو الإنساني، لافتًا إلى أن المسلسل لن يكون عبارة عن يوميات، بل سيرصد التحولات المختلفة ونجاحه وسط ظروف صعبة.

وأضاف أن المسلسل كانت ستدور أحداثه في مراحل تاريخية جول شاب مصري يحاول النجاح، رغم الظروف المعاكسة التي تواجهه، مؤكدًا على أن المسلسل سيتناول مختلف مراحل أحمد زكي في إطار فني.

مهجة عبد الرحمن عن مسلسل أحمد زكي: سيُصيب أبطاله باللعنة

وكانت الفنانة مهجة عبد الرحمن، قد استنكرت تحويل حياة الفنان الراحل أحمد زكي، إلى عمل درامي، قائلة: «سيُصاب أبطال العمل باللعنة».

وقالت مهجة عبد الرحمن، لـ«الوطن» إن ظهور هذا المسلسل للنور، لن يؤثر على محبة الجمهور لـ«زكي» وشعببته، سواء بالإيجاب أو السلب، لافتة إلى أن بشير الديك مؤلف المسلسل، من أبرز الكُتّاب الذين تعاونوا مع أحمد زكي في العديد من أعماله، وكان من أصدقائه المقربين.

وأضافت أنه ليس هناك داعِ لهذا المسلسل، مطالبة بأن تُترك حياة أحمد زكي كما هي في أفئدة محبيه.