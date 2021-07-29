17 شخصاً.. أسماء المصابين في معركة الخرطوش بسوهاج

سادت حالة من الهلع بمدينة المنشاه، جنوب محافظة سوهاج، مساء اليوم الخميس، إثر مشاجرة دامية، استخدمت فيها أعيرة الخرطوش، بين عائلتي «بيت أبو هريدي» و«بيت المحاط»، بسبب خلافات سابقة بينهما، أسفرت عن إصابة 17 شخصاً، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاه المركزي، قبل أن يتم تحويلهم إلى مستشفيات سوهاج الجامعي وسوهاج العام.

ودفعت الأجهزة الأمنية بأعداد كبيرة من قوات الشرطة إلى منطقة الأحداث، وتمكنت من السيطرة على الطرفين، وجرى ضبط عدد كبير من المتهمين، بلغ أكثر من 50 شخصاً، وتم فرض طوق أمني على المنطقة، وتبين أن جميع المصابين من العائلة الأولى.

ووفق بيانات مديرية الصحة، فقد أصيب في الواقعة كل من: «حسن فتحي كمال»، 30 سنة، و«هريدي بدوي هريدي»، 56 سنة، و«راشد محمد عثمان»، 70 سنة، و«مختار كمال هريدي»، 63 سنة، و«محمد علي زيد»، 25 سنة، و«حسن محمد فرج»، 29 سنة، و«باسم محمود حمادة»، 35 سنة، و«محمد جابر بدير»، 22 سنة، و«محمد بدري هريدي»، 23 سنة، و«عمرو فتحي كمال»، 39 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

كما أصيب كل من «أحمد هريدي بدوي»، 26 سنة، و«محمود علي زيد»، 19 سنة، و«أحمد محمد أحمد»، 20 سنة، و«إيهاب محمود بدوي»، 29 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام، بالإضافة إلى إصابة «محمود بدوي هريدي»، 45 سنة، و«أحمد السيد سعد»، 8 سنوات، و«إبراهيم محمد زيد، 31 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وجميعهم ينتمون لعائلة «هريدي، ومصابين برش خرطوش بجميع أنحاء الجسم.