رئيس التأمينات: الإنفاق على المعاشات سيصل إلى 282 مليار جنيه العام الجاري

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن التأمين على عمال النقل البري، مثل «الميكروباصات والتاكسي وسائقي النقل» سيكون إجباري، مشيرا إلى أن هذا القطاع، هو الأكثر اتضباطا في العمالة غير المنتظمة، وجرى التأمين على أكثر من مليون شخص، لكن باقي القطاعات، هناك مشكلات في حصرها، مؤكدا التأمين على 11 ألف عامل في قطاع المقاولات مؤخرا.

وأضاف «عوض»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن رفع المعاشات سيكون بالنسبة الموازية للتضخم، مبينا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح أن أصحاب المعاشات يشتكون من تدني قيم المعاشات، لافتا إلى الإنفاق على المعاشات، سيصل إلى 282 مليار جنيه هذا العام، يتنفع منها 10 ملايين مواطن ونصف المليون.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن زيادة المعاشات هذا العام، كانت بـ31 مليار جنيه، لافتا إلى أن القانون 48 للمعاشات، أكد أنه لا يجب المغامرة بالأموال من أجل الاستثمار، وسيجري استثمار 75% من الأموال بسندات واستثمار، مع استخدام 25% الباقي من أجل الاستثمار في صندوق الاستثمار الخاص بالتأمينات، الذي سيجري إنشاءه الفترة المقبلة، وسيدخل هذا الصندوق في الاستثمار العقاري.

وأوضح أن الدولة ستزيد التأمينات بنسبة أكبر من ارتفاع الأسعار، وأصبحت الزيادة حاليا 13%، لافتا إلى أن الدولة تعمل حاليا على حصر العمالة غير المنتظمة، من خلال الحاسب الآلي.