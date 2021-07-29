علماء هونج كونج يبتكرون علاجاً لـ«كورونا» عن طريق الاستنشاق

توصّل فريق بحثى من أقسام علم الأدوية والصيدلة والأحياء بكلية الطب فى جامعة هونج كونج إلى تطوير تركيبة مسحوق جاف قابل للاستنشاق من عقار «تامباروتين»، وثبتت فعاليته على نطاق واسع ضد فيروسات كورونا والإنفلونزا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس». ونُشرت نتائج هذه الدراسة فى العدد الأخير من دورية «العلاجات المتقدمة»، ويُتوقع أن تنطلق التجارب السريرية فى الفترة المقبلة. وأفاد فريق البحث من جامعة هونج كونج، فى دراسة سابقة، بأن أحد مشتقات مركب الريتينويد، وهو (AM580) له نشاط واسع النطاق مضاد لفيروسات كورونا والإنفلونزا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وسجلت تونس خلال شهر يوليو الجارى أعلى حصيلة للوفيات، حيث راح ضحية الوباء 4164 مواطناً فى شهر واحد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب «كورونا» منذ ظهوره فى تونس إلى 19363 حالة وفاة، وأعلنت «الصحة التونسية» 178 حالة وفاة جديدة، و3960 إصابة إضافية خلال 24 ساعة، وأصدر الرئيس قيس سعيد أمراً رئاسياً يقضى باستحداث غرفة عمليات لإدارة أزمة الجائحة.

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