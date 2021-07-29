الصحة تطلق الخط الساخن لتلقي لقاح كورونا في مصر.. اعرف التفاصيل

خصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن لتلقي لقاح كورونا في مصر، وقالت الوزارة إن الخط الساخن 105 هو الخط المخصص لاستقبال كل استفسارات المواطنين بشأن لقاح كورونا، وحددت الوزارة الفئات المستحقة لتلقي لقاح كورونا في المنازل، وقالت إن هناك فئات يمكن أن تحصل على لقاح كورونا في المنزل وهي الفئات غير القادرة على الحركة، واستعرضت الطريقة التي يمكن التواصل معاها لأخذ اللقاح، مشيرة إلى الاتصال بالخط الساخن 15335 لخدمة تلقي لقاح كورونا داخل المنازل بعد التسجيل على موقع لقاح كورونا.

الخط الساخن لتلقي لقاح كورونا في مصر

وتابعت الوزارة في تقرير رسمي لها أنها خصصت مجموعة من القنوات الاتصالية لاستقبال استفسارت المواطنين الخاصة بجائحة فيروس كورونا بجانب الخطوط الساخنة وهي تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف، وطالبت المواطنين بحجز لقاح كورونا من خلال موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة لمساعدة الدولة في السيطرة على الفيروس والحد من انتشار العدوى.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية قالت إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وحكة وصداع وهي أعراض تزول من تلقاء نفسها في خلال يومين ولا تحتاج إلى طبيب.

رفع درجات الاستعداد

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى في حال أخذ اللقاح، وقالت إن ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن التكدس والمناطق المزدحمة من أهم طرق الوقاية من الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيرة من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة من المواطنين الإطلاع على مستجدات الفيروس من المصادر الرسمية.