بعد زيادة أسعارها.. تعرف على أبرز المنافسين لـ «أوبل جراند لاند 2021»

ارتفعت خلال الفترة الراهنة أسعار عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام 2021 و2022 داخل السوق المحلي، سواء كانت الزيادات السعرية من جانب الوكيل الحصري أو تحت مسمى ظاهرة «الأوفر برايس».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة المنافسين لسيارة «أوبل جراند لاند» موديل 2021، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية SUV، بعد ارتفاع أسعار فئاتها بزيادة وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

أوبل جراند لاند موديل 2021

-

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 500 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 505 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 535 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركةأوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

كيا سبورتاج موديل 2022

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 415 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 460 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 495 ألف جنيه، الفئة الرابعة بسعر 534.900 جنيه، والفئة الخامسة بسعر 539.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 140 حصان، وعزم دوران 161 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

سيتروين C5 موديل 2021

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 429 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 497 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 547 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي تربو، ينتج قوة 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

بيجو 3008 موديل 2021

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 475 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 520 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 560 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 610 ألف جنيه، والفئة الخامسية بسعر 659.900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي تربو، ينتج قوة 165 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.