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ميقاتي: لا حكومة لبنانية قبل 4 أغسطس.. وأولويتنا البنزين والدواء

رئيس الوزراء المكلف: الداخلية والعدل لا يمكن أن تكونا ملك فريق معين

كتب:

خالد عبد الرسول
09:38 م | الخميس 29 يوليو 2021
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، الخميس، إنه لن يتم تشكيل الحكومة قبل الرابع من أغسطس المقبل، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون حقيبتا الداخلية والعدل ملك فريق معين.

وفي تصريحات لقناة إم تي في اللبنانية، قال ميقاتي إنه سيبدأ الحديث عن أسماء أعضاء الحكومة، اعتبارا من الاثنين المقبل، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وتابع: «لا يمكن أن تكون حقيبتا الداخلية والعدل ملك فريق معين.. ورئيس العهد لا يجب أن يحصر بثلث».

وأشار إلى أن أولويات الحكومة اللبنانية المقبلة ستكون: «الهم المعيشي والبنزين والدواء والكهرباء».

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