ميقاتي: لا حكومة لبنانية قبل 4 أغسطس.. وأولويتنا البنزين والدواء

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، الخميس، إنه لن يتم تشكيل الحكومة قبل الرابع من أغسطس المقبل، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون حقيبتا الداخلية والعدل ملك فريق معين.

وفي تصريحات لقناة إم تي في اللبنانية، قال ميقاتي إنه سيبدأ الحديث عن أسماء أعضاء الحكومة، اعتبارا من الاثنين المقبل، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وتابع: «لا يمكن أن تكون حقيبتا الداخلية والعدل ملك فريق معين.. ورئيس العهد لا يجب أن يحصر بثلث».

وأشار إلى أن أولويات الحكومة اللبنانية المقبلة ستكون: «الهم المعيشي والبنزين والدواء والكهرباء».