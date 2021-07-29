عاجل.. وزير الشباب يكرم بطلي الأولمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطلي أولمبياد طوكيو، هداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبي منتخب التايكوندو، الحاصلين على ميداليتين برونزيتين، في اليابان.

جاء ذلك خلال حفل اختتام مهرجان «إبداع» للموسم التاسع، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن البطلين الأولمبيين هداية ملاك وسيف عيسى، كانا فخرا للشعب المصري، مؤكدا أن الدعم الكبير الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو، كان له دور كبير في تحقيق بطلي التايكوندو ميداليتين غاليتين في الأولمبياد، أسعدا بهما أكثر من 100 مليون مصري.

وتابع الوزير أن بطلي مصر "هداية وسيف" كانا عند حسن الظن بهما، مؤكدا أنهما نموذجان للتحدي والإصرار على النجاح، يجب أن يقتدي بهما شباب مصر، كل في مجاله.

وتقيم وزارة الشباب والرياضة، حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان إبداع لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، للموسم التاسع، مساء اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقاعة المؤتمرات الكبرى، بحضورالمحافظين ورؤساء الجامعات والفنانين والشخصيات العامة.

ووجهت وزارة الشباب والرياضة، الدعوة لعدد كبير من المحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة والمفكرين والفنانين وشباب الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا لحضور الحفل.