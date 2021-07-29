تامر حسني يعلن تحقيق فيلمه «مش أنا» ربع مليار جنيه: الأعلى في تاريخ السينما المصرية والعربية

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققه فيلمه الجديد «مش أنا» الذي ما زال يعرض حتى الآن بدور العرض المصرية والعربية، محققا نحو ربع مليار جنيه، بحسب قوله، مؤكدا أنها المرة الأولى في تاريخ الوطن العربي، وهو ما يوافق بيان شركة «n star» المسؤولة عن توزيع الأفلام العربية للعالم، على صفحتها الرسمية على «إنستجرام».

تامر حسني: فيلم مش انا تخطى 15 مليون دولار

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمد لله سعيد جدًّا بتحقيق فيلم (مش أنا) المركز الأول داخل مصر وخارجها، وسعيد أيضًَا بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية، في سابقة لم تحدث من قبل حيث تجاوز الـ15 مليون دولار بما يعادل بالمصري ربع مليار جنيه».

حلا شيحة تتبرأ من فيلم تامر حسني الجديد

وأضاف: «الأهم ردود أفعالكم المحترمة الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتي، قصة وسيناريو وحوار، مبروك أخي الكبير حسام حسني وأستاذ أحمد الدسوقي وأستاذ أحمد بدوي وأستاذ عمرو عاكف، ومليون مبروك لجميع صناع وأبطال الفيلم وللمخرجة الرائعة سارة وفيق».

جدير بالذكر ان فيلم تامر حسني الجديد «مش أنا» يضم في بطولته عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرون، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.

وتعرض الفيلم لأزمة كبرى خلال الأيام الماضية، بعد أن خرجت الفنانة حلا شيحة، وأعلنت تبرأها من العمل، ودخلت في مشادة كلامية مع تامر حسني، ووالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بسبب رفضها الفيلم وبالتحديد كليب «بحبك».