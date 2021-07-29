تفاصيل ظهور عبير صبري وإلهام شاهين مع رونالدينيو

تصدر ظهور عبير صبري وإلهام شاهين مع اللاعب البرازيلي رونالدينيو، اليوم، محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُعد هذه المرة هي الأولى اللاتي يظهرن فيها مع اللاعب، على هامش أحد اللقاءات.

وجاء ظهور عبير صبري وإلهام شاهين مع رونالدينيو، خلال تواجدهم في احتفالية تضامن مع اللبنانيين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع مطلع شهر أغسطس لعام 2020.

عبير صبري وإلهام شاهين مع رونالدينيو

وفي ضوء ظهور عبير صبري وإلهام شاهين مع رونالدينيو، قالت «عبير» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «احتفالية تضامنا مع بيروت الحبيبة ومصابين المرفأ مع لاعب كرة قدم البرازيلي رونالدينو والهام شاهين في لبنان».

تفاصيل عودة إلهام شاهين للدراما بعد غياب 4 سنوات

يذكر أن عبير صبري، قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «موسي» حيث جسدت دور صعيدية، ومسلسل «موسى»، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويضم عددا من النجوم، أبرزهم عبير صبري، وسمية الخشاب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وهبة مجدي.

كما عادت الفنانة إلهام شاهين، لعالم الدراما من خلال مسلسل «زي القمر»، الذي يضم قصصا وحواديت مختلفة، بعد غيابها عن الدراما منذ 4 أعوام مضت، بعد تقديم آخر أعمالها الدرامية في الجزء السادس من مسلسل «ليالي الحلمية».

وشاركت إلهام شاهين في الجزء السادس من مسلسل «ليالي الحلمية» بجانب صفية العمري، وهشام سليم، ومحمد رياض، وسميرة عبد العزيز، وإنعام سالوسة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وعمرو محمود ياسين، وإخراج مجدي أبو عميرة.

أما على صعيد السينما، فآخر الأعمال التي قدمتها شاهين، فيلم «حظر تجول» وشاركت فى بطولته مع أمينة خليل وأحمد مجدي، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.