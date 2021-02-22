إلهام شاهين تحضر لحكاية جديدة لـ«امرأة أربعينية» بعد «حتة مني»

تعود الفنانة إلهام شاهين، لمشاركتها في عالم الدراما من خلال مسلسل يضم قصص وحواديت مختلفة يحمل اسم «حكايات امرأة أربعينية»، بعد غيابها عن المسلسلات منذ 4 أعوام مضت، وتقديم آخر أعمالها الدرامية الجزء السادس من مسلسل «ليالي الحلمية».

غياب 4 سنوات

الجزء السادس من مسلسل «ليالي الحلمية» جاء استكمالًا للأجزاء الخمسة من السلسلة الشهيرة التي كتبها أسامة أنور عكاشة، وأخرجها إسماعيل عبدالحافظ، أما الجزء السادس كتبه أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين، وإخراج مجدي أبو عميرة، وشارك فيه بخلاف إلهام شاهين، صفية العمري وهشام سليم ومحمد رياض وسميرة عبد العزيز وكارمن سليمان ومنة بدر تيسير وميدو عادل وحمدي الميرغني.

وتشارك إلهام شاهين حاليًا في إحدى حكايات مسلسل امرأة أربعينية، وتقوم بتصوير مشاهدها في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تشارك في حكاية أخرى لم يتم التتفاق على تفاصيلها حتى اللحظة.

عرض الحكاية الجديدة في مارس

وحسب مصادر لـ«الوطن» هناك مفاوضات مع الفنانة إلهام شاهين لتقديم حكاية أخرى ضمن قصص مسلسل «حكايات امرأة أربعينية»، وأنها أبدت موافقة مبدئية وترحابًا بهذا الأمر لتحمسها الشديد لحكايات المسلسل برمته، ومشاركتها في هذا العمل لاسيما وأنه يتحدث عن كل مايتعلق بالمرأة.

وفي حال تمّ الاتفاق مابين الطرفين -إلهام شاهين وصناع المسلسل- على تقديم حكاية أخرى سيتم التصوير والعرض بعد انتهاء شهر رمضان 2021، بخلاف أنها ستكون بطلة أولى حكايات مسلسل «حكايات امرأة أربعينية»، وتحمل حكايتها اسم «حتة مني» وسيتم عرضها على شاشة قناة dmc يوم 6 مارس من الشهر المقبل.

حكاية «حتة مني» بطولة إلهام شاهين ونهال عنبر وأحمد وفيق وسارة الشامي ومؤمن نور وتأليف شهيرة سلام وإخراج حسام على.

ومؤخرًا عرض فيلم «حظر تجول» للفنانة إلهام شاهين، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، بطولة أمينة خليل، أحمد مجدي، تأليف وإخراج أمير رمسيس.