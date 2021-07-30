تفاصيل مبادرة اتحاد الناشرين بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عن إطلاق مبادرة، لتقديم خدمات جديدة للاعضاء وهي استخراج الرقم القومي للأعضاء وأسرهم من خلال الاتحاد.

مبادرة لاتحاد الناشرين مع الأحوال المدنية

فى ضوء قيام لجنة النشاط الاجتماعى بالتسهيل على الناشرين وأسرهم والعاملين لديهم، قام رئيس الاتحاد بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية وتم الاتفاق على توفير وحدة استخراج بطاقات الرقم القومي للسادة الناشرين وأسرهم والعاملين لديهم بمقر الاتحاد ، وذلك خلال الفترة القادمة .

فعلى من يرغب فى استخراج بطاقة الرقم القومى تجهيز واستيفاء الاستمارة الخاصة به وتسجيل اسمه بمقر الاتحاد، وسيتم تحديد الموعد طبقا للأعداد التى سترد للاتحاد، وذلك فى موعد غايته اسبوعين.

كما يعمل اتحاد الناشرين في الوقت الحالي على استكمال إعداد قاعدة بيانات الاعضاء على خلفية لقاء رئيس الاتحاد مع نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، لدراسة إمكانية استفادة الناشرين والعاملين لديهم من مظلة التامين الصحي والاجتماعي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يضم الاتحاد 1212 ناشرًا مصريًا.

في سياق منفصل دعا اتحاد الناشرين اعضائه للمشاركة في الدورة السادسة عشر من معرض مكتبة الاسكندرية الدولى للكتاب، المزمع عقده فى الفترة من ١٦ الى ٣٠ اغسطس 2021 بالتعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

يقام المعرض ببلازا مكتبة الاسكندرية وقاعة المؤتمرات؛ الاشتراك سيكون للناشرين فقط وأعضاء اتحاد الناشرين وممثلي الدول والمؤسسات والهيئات العامة، كذلك المؤسسات والهيئات الدولية وليس لموزعي الكتب.

ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من دور النشر من مصر والعالم العربي وأوروبا هذا العام.

وكان اتحاد الناشرين المصريين قد شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 52، ولاقت الدورة نجاحا كبيرا، ويستعد الاتحاد للاشتراك في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمقرر عقدها في يناير 2022.