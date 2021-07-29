إيرادات فيلم مش أنا للفنان تامر حسني تتخطى حاجز الـ15 مليون دولار

تخطت إيرادات فيلم مش أنا للفنان تامر حسني، حاجز الـ15 مليون دولار، وهو ما أعلنه تامر حسني، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وتفوقت إيرادات فيلم مش أنا للفنان تامر حسني على جميع إيرادات الأفلام الأخرى المنافسة له، منها «العارف لأحمد عز، البعض يذهب للمأذون مرتين لكريم عبد العزيز، وماما حامل لليلى علوي، وديدو».

إيرادات فيلم مش أنا للفنان تامر حسني: الأعلى عربيًا

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمد لله سعيد جدًّا بتحقيق فيلم «مش أنا» المركز الأول داخل مصر وخارجها، وسعيد أيضًَا بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية، في سابقة لم تحدث من قبل، حيث تجاوز الـ15 مليون دولار بما يعادل بالمصري ربع مليار جنيه».

إيرادات فيلم مش أنا للفنان تامر حسني نجحت بفضل أغنيات العمل

أضاف: «الأهم ردود أفعالكم المحترمة الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتي، قصة وسيناريو وحوار، مبروك أخي الكبير حسام حسني وأستاذ أحمد الدسوقي وأستاذ أحمد بدوي وأستاذ عمرو عاكف، ومليون مبروك لجميع صناع وأبطال الفيلم وللمخرجة الرائعة سارة وفيق».

وكانت إيرادات فيلم «مش أنا»، مرتفعة للغاية بسبب النجاح الكبير الذي حققته أغنيات الفيلم، منها أغنية خليك فولاذي التي كانت تحمل اسم ألبومه الأخير، وأغنية مش تمثال، وبحبك، والتي تسببت في حالة جدل وأزمة كبرى بين تامر وحلا شيحة، ورفضت عرض الأغنية بسبب المشاهد بها، بعد زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود.

فيلم تامر حسني الجديد «مش أنا» يضم في بطولته عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.