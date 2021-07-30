محمد أنور يعتذر لـ هاني شاكر بسبب «انتو كلكو كده»: «دي مش أغنية.. أنا بهرج»

قال الفنان محمد أنور، إن أغنيته التي طرحها مع الفنانة يسرا الجندي مؤخرًا بعنوان «انتو كلكو كده»، لا علاقة لها بالحوادث الأخيرة والمثيرة للجدل بين الأزواج، متابعًا: «نزلت قبل العيد بيومين، ومن بعد العيد الناس تقريبا مكنتش لاقية حاجة تضحي بيها فضحوا ببعض».

وقدم «أنور» اعتذاره للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية: «أعتذر لك، بحبك جدًا، ومش قصدنا أي حاجة خالص، عاملين الأغنية دي على إنها اسكتش مش راب ولا مهرجان ولا أغنية.. أنا بهرج».

وأضاف «أنور» خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»، أنه حضر لكلمات الأغنية لمدة 4 أشهر مع يسرا الجندي: «كنا عايزين الحاجات اللي بتتقال في البيوت كلها، واللي بيسمعها يقول أنا بقول كده».

«أنور»: مراتي أخرتني ساعتين عن التصوير.. قالت لي مش هاخد ثواني

وتابع: «قبل ما أصور الأغنية اتأخرت ساعتين لأني كنت مستني مراتي، قالت لي مش هاخد ثواني وأنا مجهزة لبسي واتأخرت بعدها.. أخرتني وخسرتني فلوس، قالوا لي مينفعش انت المفروض القدوة، وأول ما قلت لهم جاي بمراتي، قالوا لي خلاص إحنا عرفنا».

كل المشاركين في الكليب لم يحصلوا على أجر

وأشار، إلى أن كل الفنانين الذين ظهروا في كليب الأغنية، ومنهم أكرم حسني وأوس أوس، لم يتقاضوا أي أجر: «تحمسوا لي، وتعجبت من هذا التحمس رغم أنها تجربتي الأولى .. في الأول كنت مكسوف أقول للناس إني هغني وسألت أكرم حسني بس، وهو اللي أفادني وعرفني على الموزع الموسيقي أحمد وحيد كينج».

من جهتها، أعربت يسرا الجندي عن سعادتها الكبيرة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، مشيرة إلى أن رد فعلها كان رائعًا: «أحب أنور كثيرًا، فهو شخص مضحك وكنت سعيدة بالتعاون معه».