محمد أنور يرفض الغناء على الهواء: «أستاذ هاني هيتضايق.. القناة هتتقفل»

رفض الفنان محمد أنور، طلب الإعلامي شريف عامر، الغناء على الهواء، وقال ممازحا: «الحاجات اللي بدندنها كلها مهرجانات، وكلها حاجات تضايق أستاذ هاني شاكر، أنا خايف على القناة ولو عليّ معنديش مشكلة.. القناة هتتقفل».

وأضاف أنور خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»، أنه سيقدم مسرحية «شمسية وأربع كراسي»، والتي من المقرر طرحها يوم 5 أغسطس المقبل: «أستاذ أشرف عبدالباقي اقترح المسرحية وسيشارك معنا بالإضافة إلى محمد عبدالرحمن وأوس أوس وميرهان حسين».

أنور: أوس أوس عجبته أغنية «انتو كلكو كده».. عاوز يجرب

وتابع نجم مسرح مصر، أن الفنان أشرف عبدالباقي معجب كثيرًا بأغنيته الأخيرة حتى أنه أصبح يعرضها في مسرحه قبل بداية عرض المسرحيات: «أشرف عبدالباقي معجب بأغنية (انتو كلكو كده)، بيقولي بشغلها قبل الجمهور ما يدخل، والناس بتتجاوب معها قبل عرض المسرحية، وأوس أوس عجباه جدا وعاوز يجرب.. ولحد دلوقتي مدخليش جنيه من الأغنية، وبعد الفيوهات على الأغنية».

أنا زوج مثالي ولا أحب الخروج من المنزل

كما تطرق الفنان محمد أنور إلى حياته الشخصية، مؤكدًا أنه زوج مثالي حيث لا يحب الخروج من المنزل: «بعمل أنشطة دايما، يا بصلح لمض أو أصلح بلاط متكسر، وبشتغل في سباكة ومياه البيت لأني عملت نقاش وفي أكثر من مهنة قبل التمثيل، وفي الصيف اللي فات دهنت البيت تاني، وشغلت إخواتي معايا، وقعدنا أسبوعين وعملت حاجة حلوة».

من جهته هنأ الفنان محمد ثروت، الفنان محمد أنور على الأغنية، قائلا: «كنت مبسوط إني معاك في الأغنية واليوم كان جميل جدا، واتبسطنا من الأغنية وموضوعها حلو جدا ويؤرق كل الشباب من الجنسين، ورسالتها جميلة ودمها خفيف».