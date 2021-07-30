شريف منير: بذاكر لبناتي لغة عربية.. وبقولهم محدش يمسك الموبايل

قال الفنان شريف منير، إن لديه أسرة مكونة من بنات أكبرهن «أسماء» ثم «فؤاد» ثم «فريدة» ثم «كاميليا» وهي أصغر بناته، متابعا: «لازم أقضى وقت معاهم بس هما يلاقوا وقت يقعدوا معايا لأن كله مشغول بتليفوناته وده بيضايقني جدا وبقولهم محدش يسمك تليفونه دلوقتي ويقعد معايا، لازم يبقى فيه وقت نقعد من غير تليفونات».

وأضاف «منير» خلال استضافته في برنامج «لايت شو» المذاع على قناة « الحياة» الفضائية، اليوم الخميس، أن حفيدته لارا غالية عليه جدا ويتوقع أن تكون مخرجة جيدة جدا في المستقبل حيث تقوم بنشر الفيديوهات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها موهوبة في الرسم، و«أضحك معها أحيانا لكي تضمني في عمل لأكون ضيف شرف فيها عندما تعمل في المستقبل».

وتابع الفنان شريف منير: «عندي مشكلة مع أسما وبنتها لارا بيتكلموا إنجليزي طول الوقت وده بيضايقني جدا جدا، هو الأمريكان بيتكلموا مع بعض عربي مثلا، لازم نتكلم عربي مع بعض، وأنا بزعل من الغلطات الإملائية على فيسبوك وإنستجرام، ومينفعش يبقى هذا الكم من الأخطاء في الإملاء ولو حد كتب تعليق غير صحيح بصححله، ولازم نبص في الكلام عشان نعرف بنقول إيه، وأنا كنت شاطر في اللغة العربية وبذاكر لبناتي عربي لحد دلوقتي لو في حاجة في النحو أو الشعر».