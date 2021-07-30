محمد أنور: أحمد عز نصحني بفورمة الساحل.. قعدت أسبوعين وأكلت محشي بعدها

أكد الفنان محمد أنور، أنه فشل في عمل «فورمة الساحل»، موضحًا: «أحمد عز نصحني إني أعملها عشان أقدر أعمل اللي بعمله، عملت شكل كويس، لكن دلوقتي بقى فيه بقايا».

وأضاف «أنور»، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»، أنه هنأ أحمد عز على فيلم «العارف»: «قلت له لما أنا مش هعمل ده بتخليني أتمرن ليه، عملت فورمة أسبوعين، وبعدها أكلت محشي وفراخ.. الفورمة عاوزة ناس عندها خُلق وصبر».

وحول صعوبة التمارين العضلية في صالات الجيم وعدم استطاعته الاستمرار فيها، تابع: «كل يوم كأني بتضرب علقة، عليّا بده إيه؟! أنا بحب الرياضة عموما بس بزهق من الدايت، بيقولوا كل شوفان الصبح وبياض بيض بساعتين وأشرب شاي أخضر وأنام ساعتين، الدايت عاوز ناس تصرف عليه ومعاه فلوس في البنك كتير، ده عاوز له منتج».

وأكد، أنه كان سعيدا بالعمل في أغنيته أنتو كلكو كده: «أنا بحب الشغل جدا، وقبل 10 سنين كنت بصرف على الشغلانة، التمثيل بالنسبة لي متعة كبيرة، كنت ممكن أشتغل في مطاعم وأماكن عشان أصرف على التمثيل».

وهنأت الفنانة شيماء سيف، الفنان محمد أنور بكليب «انتو كلكو كده» الذي شاركت فيه كضيف شرف: «مبسوطة إني كنت معاك والكليب ناس كتير بتكلمني عليه، الأغنية من كتر ما هي حلوة علقت في ودني، ولما سمعتها لأول مرة قلت إنها هتكسر الدنيا، ودلوقتي بيطلبوا مني أغنيها في دبي».

وأضافت ممازحة: «أنا هعمل كليب وهطلع راقصة باليه وأنور هيعزف، وهنغني عادي من غير مشاكل.. اعتبروه جزء من فيلم».