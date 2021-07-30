فشل 25% بالرئتين.. «عودة» يوضح الآثار الجانبية لما بعد الإصابة بكورونا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الأعراض الجانبية التي يشعر بها البعض فترة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا ينقسمون إلى قسمين، أولهما المرضى الذين احتاجت حالتهم الصحية الدخول للعناية المركزة بالمستشفيات، والثانية من عاني من أعراض خفيفة أثناء إصابته بالفيروس ولم تستدعي دخوله للمستشفي.

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة هاتفية له من إيطاليا ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفئتين التي تم ذكرهما سيعانون من فقدان في حاسة الشم أو التذوق وصعوبة في التركيز والنسيان المتكرر بشكل مختلف من شخص لآخر، حيث يعاني 80% منهم تعب مستمر في خلال الفترة من 6 أشهر وحتى عام كامل بعد الشفاء من الإصابة.

وأوضح أنه بالنسبة للأشخاص الذين أمضوا فترة من العزل في إي من المستشفيات واحتاجوا لجهاز التنفس الصناعي فقد فشل ما يقارب 25% من رئتيهم، كما يعانون فقدان ذاكرة ومشكلات بالجهاز الهضمي أو الكبد والبنكرياس.

وأكد «عودة»، أن ثلث الأشخاص مصابي فيروس كورونا وذهبوا للمستشفيات سيعانون من أثار جانبية حادة عن نظرائهم مدة 6 أشهر ولعام كامل، لافتا إلى أنه وبالنسبة للمسنين فسيعانون من مشكلات بالقلب والرئتين وفشل ما يقارب 25% من رئتيهم، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.