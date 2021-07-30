روبي تروج لحفل العلمين: «بدون شروط»

روجت الفنانة روبي عبر «انستجرام» لحفلها المنتظر إقامته في العلمين أغسطس المقبل، حيث كتبت «يلا مستنياكوا 6 أغسطس في العلمين حفل بدون شروط».

روبي تعلن عن أغنيتها الجديدة

كما أعلنت المطربة روبي، أمس عبر «انستجرام» عن طرح كليبها الجديد والذي روجت لها ببرومو وعلقت قائلة «‎استنوا اغنيتى الجديدة أمك وأبوك كاملة على قناتي على اليوتيوب يوم الاثنين الجاى 2 أغسطس».

وتقول كلمات الأغنية «محدش شاف صحابي اللي في فرحي اتصوروا مبقوش حتى في واتسابي حبة مايه اتبخروا».

حفل روبي بشروط في الساحل الشمالي

أحيت الفنانة روبي حفلا غنائيا فى أحد النوادي الليلية بالساحل الشمالي منتصف يوليو،قدمت روبي خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر أغنياتها منها «ليه بيداري كده، وقلبي بلاستيك، وحتة تانية، وانت عارف ليه، وآه يا رموش».

وقد أثارت شروط الحفل غضب جمهور روبي، خاصة بسبب عدم دخول المحجبات، وارتداء التربون فقط، لترد روبي على هذه النقطة عبر حسابها بـ«انستجرام» قائلة: «مساء الخير فيه سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على أنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع».

وأضافت: «لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا».