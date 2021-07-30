تامر حسني يتصدر إيرادات السينما ومشاهدات يوتيوب بفيلم «مش أنا» وأغانيه

حالة من السعادة يعيشها الفنان تامر حسني بعد تصدر فيلم «مش أنا»، الإيرادات في السينمات داخل مصر وخارجها، وتحقيق كليب «صعبة»، و«بحبك»، أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب

فيلم «مش أنا»

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تصدر فيلم «مش أنا»، الإيرادات وعلق قائلا: «الحمد لله سعيد جدًّا بتحقيق فيلم (مش أنا) المركز الأول داخل مصر وخارجها، وسعيد أيضًَا بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية، في سابقة لم تحدث من قبل حيث تجاوز الـ15 مليون دولار بما يعادل بالمصري ربع مليار جنيه».

وأضاف: «الأهم ردود أفعالكم المحترمة الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتي، قصة وسيناريو وحوار، مبروك أخي الكبير حسام حسني وأستاذ أحمد الدسوقي وأستاذ أحمد بدوي وأستاذ عمرو عاكف، ومليون مبروك لجميع صناع وأبطال الفيلم وللمخرجة الرائعة سارة وفيق».

فيلم «مش أنا»، بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني، سوسن بدر، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.

كليب «صعبة»

كليب «صعبة»، كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عبدالرحمن شوقي وماستر علي فتح الله، وستايلست دينا نصير ومهندس ديكولا محمد مصطفى وإنتاج حسام حسني ومدير التصوير جلال الزكي وإخراج تامر حسني.

كلمات أغنية صعبة

«في حضنك الغرام معدش يوصفه كلام

ويسكت اللسان قدام جمالك ولو تنام

عنيا تسيطري في نومي عليا، إنتي صعبة

حبك احتلال أنساكي شيء محال، عايز

أعيش وأموت أسير حلاوتك إنت صعبة لا

بجد مش مداعبة إنتي واخدة قلبي لاعبة

جامدة، جامدة في الجمال والحسن

جامدة، إنت عاملة ضجة لا مينفعش

الكلام ده إنتي صعبة، وجودك في الحياة

حلاها خلاها قمر أمرتي قلبي بالسهر

نامت عنيكي عليكي طلة والله تسحر

القلوب ما شاء الله انت صعبة نار في قلبي

نار بعدك انتحار ويطلع النهار مع ابتسامتك».

كليب بحبك

رغم غضب وهجوم حلا شيحة على تامر حسني بعد عرض كليب «بحبك»، من فيلم «مش أنا»، إلا أن هذا الخلاف حقق دعاية كبيره للكليب الذي حقق في أسبوعين 8 ملايين مشاهدة

كليب "بحبك"تامر حسني، كلمات الشاعر محمد محسن، وألحان محمد سراج، توزيع توما

يذكر ان حلا شيحة هاجمت تامر حسني حيث كتبت عبر انستجرام بعد طرح كليب بحبك "الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، استغفر ربنا يا تامر وتوب عن اللي أنت فيه، وافتكر لما قولت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب».

وتابعت: «إحنا كلنا عندنا اختبار في الدنيا، وأحب أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إنك جواك أكيد في صراع، وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقي فن بجد».

واضافت «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».وأختتمت : «بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت عن المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن».