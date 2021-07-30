الأرصاد: موجة طقس حارة وأمطار في نهاية الأسبوع على بعض المناطق

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة أننا بدأنا منذ أمس موجة طقس حارة تستمر معنا للأسبوع القادم ووصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة أمس 38 درجة.

وأوضحت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن درجة الحرارة على جنوب البلاد تتراوح بين 40 و41 درجة وتتراح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 32 و33 درجة.

وأشارت أن درجات الحرارة التي يتم الإعلان عنها هي درجات الحرارة التي يتم قياسها في الظل طبقًا لشروط المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مؤكدة أن الوضع تحت آشعة الشمس المباشرة يكون مختلف حيث تكون درجات الحرارة أعلى بكثير مما تعلن عنه الأرصاد الجوية.

وأكدت أن ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في الشعور بارتفاع درجات الحرارة مشيرة أنه اذا كانت درجة الحرارة في القاهرة 38 درجة مع ارتفاع درجة الرطوبة يشعر المواطنين أن درجة الحرارة 41 درجة مئوية.

وفرقت «شاكر» أن نسبة الرطوبة تسبب تغيير في درجات الحرارة وأن هناك درجة الحرارة التي تم قياسها ودرجة الحرارة المحسوسة بسبب الرطوبة وأن نشاط الرياح الزائد يسبب الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن البلاد ستشهد موجة من ارتفاع درجات الحرارة بدأ من الأسبوع القادم حيث ستصل درجة الحرارة غدًا السبت لـ40 درجة على القاهرة وسيشعر البعض أن درجة الحرارة 43 درجة بسبب الرطوبة.

وحذرت «شاكر» المواطنين من التعرض لدرجات الحرارة المباشرة في الفترة من الظهيرة حتى العصر مشيرة أن هذه الفترة التي يتم تسجيل درجات الحرارة العظمى فيها.

ونصحت المواطنين باصطحاب الشمسية أثناء تحركهم أو تغطية رؤسهم بغطاء الرأس بالاضافة لارتداء ملابس قطنية وفاتحة مشددة على ضرورة وجود زجاجة مياة مع كل شخص لمواجهة الطقس الحار.

وتوقعت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار على جنوب البلاد نهاية الأسبوع القادم على قنا والأقصر وحلايب وشلاتين مشيرة لاستمرار نسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة الأسبوع القادم.