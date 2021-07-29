«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم الخميس: درجة الحرارة 40 بالقاهرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حدوث ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الخميس؛ إذ من المتوقع أن تصل درجة الحرارة نهارًا لـ40 درجة مئوية، بعدما سجلت 38، أمس الأربعاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء؛ إذ من المتوقع أن تسجل القاهرة درجات حرارة تقترب من حاجز 40 درجة، بعد أن سجلت أمس 38 درجة، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا خلال الأيام المقبلة».

وأوضحت الهيئة، أن فرص سطوع الشمس خلال اليوم تزداد، ونصحت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والإكثار من شرب السوائل الباردة، مؤكدة أنه حتى الآن لم يظهر في الخرائط أي انخفاض في درجات الحرارة، وأنه سيجرى التنويه حيال ذلك.

وكان مصدر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلن أن موجة حارة يشهدها الطقس بداية من الأسبوع المقبل؛ إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل مفاجئ لتصل إلى 44 في محافظات الصعيد، و41 في محافظة القاهرة الكبرى والجيزة، مضيفا أنه يسود الطقس ارتفاعا شديدا في الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والمناطق الساحلية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بداية الموجة الحارة سيكون السبت المقبل، وذلك على كل المحافظات، وسوف تستمر لمدة 5 أيام، وتختلف درجات الحرارة من محافظة إلى أخرى؛ إذ ترتفع الحرارة بشكل كبير في محافظات الصعيد وتنخفض في الإسكندرية والسواحل الشمالية.